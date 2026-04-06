誰もが一度は泊まってみたいホテルと言っても過言ではない『ザ・リッツ・カールトン大阪』ーー。「フォーブス・トラベルガイド」ホテル部門において”4年連続”かつ大阪のホテルでは唯一の5つ星ラグジュアリーホテルです。大阪の中心にありながらも優雅に悠満な時を刻む『ザ・リッツ・カールトン大阪』の滞在ポイントをRay目線でご紹介していきます。ドアマンが開いてくれる重厚なドアの向こうは、日々の喧騒や忙しさが嘘のように