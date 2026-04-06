大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中の俳優・松本怜生さんがRayに登場！今回は、お休みの日の過ごし方や最近ハマっていることなど、プライベートを深掘りする質問に答えてもらいました。近寄りがたいほど美しい顔立ちとは裏腹に、ユーモアがあってキュートな素顔に夢中になるはず♡愛すべき、松本怜生の日常。美しすぎる顔立ちで、一瞬近寄りがたいと思わせて......実際に近づくとユーモアがあり、キュート。そんなツンデレ猫系