大河ドラマに出演中！ツンデレ猫系男子な【松本怜生】のプライベートな素顔をネホハホ♡

大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中の俳優・松本怜生さんがRayに登場！今回は、お休みの日の過ごし方や最近ハマっていることなど、プライベートを深掘りする質問に答えてもらいました。近寄りがたいほど美しい顔立ちとは裏腹に、ユーモアがあってキュートな素顔に夢中になるはず♡

愛すべき、松本怜生の日常。 美しすぎる顔立ちで、一瞬近寄りがたいと思わせて......実際に近づくとユーモアがあり、キュート。 そんなツンデレ猫系男子・松本怜生さんの気になる素顔をプライベートからいざ、フカボリ♡

Question お休みの日の過ごし方は？理想と現実を教えてください。 「理想は、朝起きて、散歩して、友だちとランチをしたら公園でキャッチボール！疲れたらゲームセンターでUFOキャッチャーをして、ごはんを食べて帰る……とか最高ですね。 でも現実は、昼過ぎまで寝ちゃって、家でひとりでアニメやYouTubeを見ています（笑）。かなりのインドアなので、出かけるとしても夜にゴルフの打ちっぱなしに行くぐらいですね」

Question 最近ハマっていることは？ 「地元の友だちと遊ぶこと！地元が愛媛なんですけど、中学生時代の友だちが上京してこっちで働いているので、暇さえあればそのコたちと遊んでいます。 あとは、アニメのフィギュアを集めています！最近は『葬送のフリーレン』のフリーレンにハマっていました」

Question 自分の性格を自己分析してください！ 「人見知りで気まぐれな猫（笑）。あと、イメージしたことを現実にできる運みたいなものをわりと持っていて、自分の描いた未来のあり方とかが現実化しやすいです。 そういう夢をつかむみたいな運はすごくいい人間です！」

Question 自分流のストレス発散法は？ 「運動をすると気分が変わるので、筋トレですかね。あ、でもストレスに関係なく、腹筋は毎日しています！」

Question 食べ物、色、ファッション、時間……好きなものをいろいろ教えてください！ 「好きな食べ物は最近だと白子ポン酢で、お菓子系だとチョコ。好きな色は青です。好きというよりは、縁を感じる色ですね。 ファッションだと、オーバーサイズのなかにスタイリッシュがまざった感じが好きです。ストリートとモードのMIX的な！ あと、時間かぁ。やっぱり寝ている時間が大好きです。できることなら1日12時間は寝たいですから（笑）」 レザージャケット 143,000円／ARMA（ノウン）

大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK） 毎週日曜20時〜NHK総合ほかにて放送中 舞台は、戦国時代のど真んなか。豊臣秀長（仲野太賀）を主人公に、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描いた、夢と希望の下剋上サクセスストーリー。 松本さんは、のちの天下人・豊臣秀吉（池松壮亮）の忠実な家臣・石田三成役を熱演。 PROFILE 松本怜生 まつもと・れお●2000年4月27日生まれ、愛媛県出身。2022年に俳優デビュー、その後数々の話題作に出演。 2024年のNHK連続テレビ小説『おむすび』の風見先輩役で脚光を浴び、現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』ではオーディションで石田三成役に選ばれ、大河ドラマ初出演を果たす。 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／Hikaru Mochizuki 取材・文／アンドウヨーコ

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海