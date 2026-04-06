ピルボックスジャパンは5月11日、デリケートゾーンケアブランド「Summer’s Eve（サマーズイブ）」から、「サマーズイブ フェミニンウォッシュ マルチベネフィット シンプリーセンシティブ＜ピュアソープの香り＞」のリニューアル版を発売します。■肌荒れを防ぎながらうるおいを保つ処方へアップデート同商品は、敏感な肌にも使いやすいよう設計された処方のフェミニンウォッシュです。今回のリニューアルでは、美容成分CICA