デリケートな肌も優しくケア。サマーズイブの敏感肌向けフェミニンウォッシュがCICAを配合してリニューアル

ピルボックスジャパンは5月11日、デリケートゾーンケアブランド「Summer’s Eve（サマーズイブ）」から、「サマーズイブ フェミニンウォッシュ マルチベネフィット シンプリーセンシティブ＜ピュアソープの香り＞」のリニューアル版を発売します。

■肌荒れを防ぎながらうるおいを保つ処方へアップデート

同商品は、敏感な肌にも使いやすいよう設計された処方のフェミニンウォッシュです。

今回のリニューアルでは、美容成分CICA（ツボクサエキス）を配合。肌荒れを防ぎながらうるおいを保ち、デリケートな肌をサポートする処方へとアップデートしました。

肌荒れや乾燥が気になる時期のほか、VIO処理後や生理中にも使用できる弱酸性処方で、ピュアソープのやさしい香りとなっています。

■商品概要

商品名：サマーズイブ フェミニンウォッシュ マルチベネフィット シンプリーセンシティブ＜ピュアソープの香り＞

価格：1,089円

容量：237ml

発売日：2026年5月11日より順次

販売場所：公式オンラインストア、全国のバラエティーショップ、全国のドラッグストア ※一部店舗を除く

（フォルサ）