ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2026年4月1日〜4月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報1カ月丸ごと【10天体順行期間】という、かなりアゲアゲな1カ月の幕開け！10天体順行とは、逆行の天体が一つもない状態のことで、未来思考になった宇宙からのイケイケなサポートが届く期間
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