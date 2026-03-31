3月31日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、株価急落と日銀の利上げについて意見を交わした。 今の環境で日銀が利上げを言うのは、本当に異様 3月30日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に3日続落し、終値は前週末比1487円22銭（2.79%）安の5万1885円85銭だった。 米国とイスラエルのイ