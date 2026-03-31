3月31日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、株価急落と日銀の利上げについて意見を交わした。

今の環境で日銀が利上げを言うのは、本当に異様

3月30日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に3日続落し、終値は前週末比1487円22銭（2.79%）安の5万1885円85銭だった。

米国とイスラエルのイラン攻撃から1カ月たったが収束の兆しは見えていない。中東不安は世界同時株安を引き起こしている。

2025年の秋以降、高市政権の経済政策への期待から「高市トレード」と呼ばれる株高局面が続いていましたが、今回の大幅下落により、年初からの上昇分をすべて吐き出した形となりました。

「この動きですが田中さん、これはどうご覧になりますか？」（寺島アナ）

「原因がはっきりしていますからね。要するに、中東危機における先行きの不透明感。いま“陸上部隊も投入するんじゃないか”と言われていて、そうなると長期化するので、“長くて数カ月は及ぶんじゃないか？”となりますよね。やっぱり株価は先行きの企業価値を表していますから、企業業績の不透明感が増してくるので下がるのは理屈上分かりますので。こういったものは比較的わかりやすい現象ですよね。下がって損している人には悪いですけど」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「原因がはっきりしているということは、その原因が取り除かれればある程度先が見えますし。また大幅な下落というよりも、まだ5万円台ですから。『高市トレード』という形でここ数カ月みるみるうちに上がっていきましたから。その反動減と捉えれば、あまり実体経済に与える影響は考えられない」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「たしかに世界同時株安ですが、アメリカの株の下落なんかも大きい日もありますけど、やはりリーマンショックの時のような株式市場の崩壊状況とは程遠いわけです。それを考えると、ある程度冷静に見ないといけない。“実体経済に影響が及ぶ/及ばない”、そこで見ないといけないですよね。日本の場合は、消費は低迷していますが、民間の設備投資を牽引する形で企業業績がアップして、それを賃金に反映していく。高市政権としては、投資・賃金・物価の好循環を目指しているわけです。そういったものに急ブレーキがかかったらまずいんです」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「いま緩やかにブレーキがかかっている段階。いまは国際情勢が許さないので、当初の力強いようなスタートダッシュはできないですよね。だけど経済は崩壊状況ではないので、国民生活を下支えするような財政政策。そして金融政策は、少なくとも利上げはしない形で歩調を合わせて。私は軍事とか安全保障の専門家ではないので簡単には言えませんが、常識的にイランを長期的に支えるような外国勢力ってないわけです。だから今のイランの軍事の制約を考えたら、先細りしかしないわけです」（田中氏）

「そうですよね」（寺島アナ）

「そうなると“めちゃくちゃ長期化はしないだろう”と。だから、あまり悲観的に考えるのもどうなのかな？ と思いますね」（田中氏）

日銀は今月開いた金融政策決定会合の主な意見を公表した。中東情勢の緊迫化に伴い、原油高騰や円安によるインフレ（物価上昇）の進行を懸念する声が相次いだ。政策委員からは、「躊躇なく利上げに進む必要がある」といった発言があった。

日銀は2025年12月の決定会合で、政策金利を0.5%程度から0.75%程度に引き上げることを決めた。その後、1月と3月の決定会合では政策金利を据え置いている。

「“躊躇なく利上げに進む必要がある”という声が上がったということですが、これは田中さんどう見ますか？」（寺島アナ）

「簡単に言うと馬鹿ですね。利上げする理屈として2つ考えることができます。1つは“消費や投資を停滞させて、それによって物価を抑制する”。もう1つは“円安を予防することで物価を下げる”。こういったことで利上げを主張する人たちがいますが、一方で政府はいま何をやってます？ ガソリンや電気ガス代を補助したり、企業にはナフサ（原油の精製過程で作られる石油化学製品の原料）を滞りなく行き渡らせ、消費や投資を支えている。一方で日銀が利上げして、消費や投資を停滞させるって何やってるんですか？」（田中氏）

「はい」（寺島アナ）

「日銀と政府が協調しないといけない危機ですよね？ そこでバラバラなことをやったら愚かとしか言えない。日銀が誤っています。さらに“利上げをすれば円安になる”と。ところが、いま起こっている現象はドル高なんです。円に対してだけじゃなくて、すべての通貨に対してドル高です。どうしてドル高が起こるかというと、アメリカでもインフレが懸念されますよね？ そうなると利上げするじゃないですか。そうなると日本とアメリカの金利差が開くわけで、その予想のもとでドル高円安が進行中なんです」

「はい」（寺島アナ）

「そのなかで日本が利上げしても、円安に行くとは限りません。ましてや円安が物価にもたらす影響は極めて低い。結局残るのは、利上げすることで国内の需要が冷え込む。そういったことをやる日銀は要りません。高市政権が続いていれば、日銀のなかで利上げを喜ぶような人たちを何人か替えることができます。今の環境で日銀が利上げを言うのは、本当に異様な感じですよね」（田中氏）

〈出典〉

日経平均株価3日続落、終値は1487円安の5万1885円 | 日本経済新聞

日銀３月会合の主な意見、利上げ「躊躇なく進む必要」…原油高や円安に警戒感 | 読売新聞