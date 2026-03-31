アンパンマン列車がすぐ近くを通るKOTO Villa 日本一の民泊・貸別荘・グランピング・キャンプ場を決める「BEST OF MINPAKU 2026」で、ビギナー部門（接客2年未満の宿から選出）の第1位に香川県琴平町の「KOTO Villa」が選ばれました。 「KOTO Villa」は、室内に子ども向けの遊具を備え、滞在自体がアクティビティになる宿泊体験を提供しています。 最大10人まで宿泊可能で、一棟貸しで家族や三世代の旅行、グル