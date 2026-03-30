ヒップホップユニット・ジャパニーズマゲニーズが30日、活動を休止することを発表した。メンバーのJAGGLAが自身のXで報告した。【画像】ジャパニーズマゲニーズ・JAGGLAによる活動休止の報告【全文】ジャパニーズマゲニーズは、孫GONG、JAGGLA、DJ Kemによるユニット。自分たちを「Trip Master」とも称し、独自のスタイルで活動してきた。投稿では「しばらくの間、活動を休止することとなりました」と伝え、「突然のお知らせ