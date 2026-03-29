3月24日（火）。SUPER EIGHTを筆頭に、関西ジュニアを含む総勢92人の“チーム関西”が大阪松竹座に集結した。行われたのは、一夜限りの奇跡の公演『ほんまおおきに大阪松竹座〜WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。〜』。5月に閉館する大阪松竹座での“卒業式”をお届けします。関西ジュニア思い出の地「大阪松竹座」が閉館関西ジュ