フリーアナウンサーの中川安奈（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。カジュアルコーデを披露した。中川アナは「朝一から午後にかけてじっくりと初めてのVCM VINTAGE MARKETを堪能してきました」とし、古着を扱う「VCM VINTAGE MARKET」を訪れたことを報告。「あれもこれも欲しくなっちゃうくらい個性的かつ魅力的なお店が揃ってて幸せなひとときでした」と記した。そして「今日は、お気に入りのハーレーダビッドソン