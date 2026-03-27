総合格闘技「RIZIN」は27日、都内で「RIZIN.53」（5月10日、GLIONARENAKOBE）の対戦カードを発表した。2連敗中のリオ五輪レスリング銀メダリストの太田忍（32＝THEBLACKBELTJAPAN）は金太郎（33＝アメリカントップチーム）とRIZINMMAルール61キロ級3分3Rで対戦することが決まった。太田は昨年5月東京ドーム大会でダニー・サバテロ（米国）に敗れて以来1年ぶり。この日、会見に出席した太田は「去年5月、4万人の