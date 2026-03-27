総合格闘技「RIZIN」は27日、都内で「RIZIN.53」（5月10日、GLION ARENA KOBE）の対戦カードを発表した。

2連敗中のリオ五輪レスリング銀メダリストの太田忍（32＝THE BLACK BELT JAPAN）は金太郎（33＝アメリカントップチーム）とRIZIN MMAルール61キロ級3分3Rで対戦することが決まった。

太田は昨年5月東京ドーム大会でダニー・サバテロ（米国）に敗れて以来1年ぶり。この日、会見に出席した太田は「去年5月、4万人の前で大恥かいて、首のヘルニア、前十字靭帯の損傷と、もう競技できないのかなと思ったけど、ここに戻ってこられて凄く幸せな気持ちです。対戦する金太郎選手は凄くいい選手なので、会場を盛り上げていい試合ができると思います」と意気込んだ。

復帰までの1年間は「いろんな選手が入ってきて活躍してる中で自分はケガで思うように練習ができなかったり、何度か試合の話をいただきながら、それをお受けれなかったのは凄く歯がゆい気持ちだった」と振り返る。

今年から体を動かし、MMAの練習は今月から始めたという。今後は「試合では100％に持って行けるようにやりたい。オファーをもらえるなら1月1試合でも試合をしたいし、今年にベルトは考えてない。6連勝したらベルトにいけるんじゃないですか」と連勝を目指す。