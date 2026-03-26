山口県宇部市は26日、ときわ動物園で展示中のシロテテナガザル1頭が飼育スペースから一時逃げ出す事案が発生したと発表しました。26日午後2時50分ごろ、オスのシロテテナガザル（体重10kg）1頭が展示スペースから水路に入り、園路に入ってきたということです。その場にいた職員1人に抱きつき、顔に擦り傷を負わせた後、約5分後には展示スペースに戻りました。来園者にけがはありませんでした。ときわ動物園は、