「外食ばかりだと健康によくない」「できるだけ自炊をしなきゃ……」、そう頭ではわかっていても、なかなか実行は難しいもの。その結果、残業帰りのコンビニで手に取る総菜に罪悪感を抱いてしまう、といった負のループに陥っていませんか？ そんな「自炊迷子」な子羊たちのために、今回お話を伺ったのはSNS総フォロワー数60万人超の管理栄養士おすぎさん。食が原因の“うっすら不調”を解消し、ビジネスパーソンの心身に余裕を