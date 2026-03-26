レアル・マドリードのOBである元ドイツ代表MFのトニ・クロース氏が、絶好調であるウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデに賛辞を送った。スペイン『AS』が伝えた。2018年夏にレアルのトップチームに加わって以降、推進力溢れるダイナミックなプレイや豊富な運動量を武器にチームの心臓として活躍してきたバルベルデ。今季はチーム事情もあり、シャビ・アロンソ前監督体制では右サイドバックでの起用が大半だった。アルバロ・アル