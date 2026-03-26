芸能界には、さまざまな有名人の親を持つ「2世タレント」が存在する。芸能人や有名スポーツ選手を親に持つケースが多いのだが、そんな中でもレアキャラなのが“政治家”を親に持つ「2世・3世タレント」だ。◆小泉孝太郎に石原良純…「華麗なる政治家一族」代表的なところでは、俳優として活躍する小泉孝太郎が有名だ。孝太郎は、父が元内閣総理大臣の小泉純一郎氏で、弟は防衛大臣を務める小泉進次郎氏。華麗な政治一家に生ま