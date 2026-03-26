「父親は“東大卒のベテラン議員”」26歳･日曜劇場に出演の“イケメン俳優”に熱視線。かつては“芸人志望”だった「異色2世」の正体
芸能界には、さまざまな有名人の親を持つ「2世タレント」が存在する。芸能人や有名スポーツ選手を親に持つケースが多いのだが、そんな中でもレアキャラなのが“政治家”を親に持つ「2世・3世タレント」だ。
◆小泉孝太郎に石原良純…「華麗なる政治家一族」
代表的なところでは、俳優として活躍する小泉孝太郎が有名だ。孝太郎は、父が元内閣総理大臣の小泉純一郎氏で、弟は防衛大臣を務める小泉進次郎氏。華麗な政治一家に生まれ育った俳優として知られ、好感度の高さから俳優業だけでなくバラエティ番組でも大人気だ。
そんな孝太郎に負けず劣らず、政治家の息子として有名なのがタレントの石原良純だろう。良純は、日本を代表する政治家・石原慎太郎氏の次男として誕生。兄の石原伸晃氏、弟の石原宏高氏は政治家として活躍した経歴を持つ、華麗な政治一家の出身だ。
また、最近ではTBSの田村真子アナの父親が、大物政治家の田村憲久氏だと判明して話題になっている。そんな中で、今回はまだあまり注目されていない、親が政治家（国会議員）を務めたことがあるタレントを3人紹介したい。
◆日曜劇場にも出演！階猛氏の息子は「超イケメン俳優」
1人目は、中道改革連合・衆議院議員の階猛氏を父に持つ俳優の階晴紀（しな・はるき）だ。晴紀は、お笑い芸人を目指した経歴を持つ異色の俳優で、これまで日曜劇場『下剋上球児』（TBS系）やドラマ『人事の人見』（フジテレビ系）などに出演。スタイルの良いイケメン俳優として知られ、「JJモデルオーディション2025」でファイナリストに選ばれたこともある逸材だ。
最近では、猛氏が注目を集める中で、「息子がイケメン俳優だった」と各メディアに報じられ話題に。また、猛氏のYouTubeチャンネル『しなたけしチャンネル』で公開した動画に晴紀が登場したこともあり、高い注目を集めている。晴紀は、5月に開演する舞台に出演予定で、今後どのような活動を行うのか注目だ。
◆祖父は財務大臣、母は副大臣。ラパルフェ尾身の意外な家系
次に紹介するのは、お笑いコンビ・ラパルフェの尾身智志。尾身は、番組などで、祖父が財務大臣などを歴任した尾身幸次氏、母親が総務副大臣などを務めた尾身朝子氏だと公言している。
超大物政治家の孫・息子となる尾身だが、個人では堺雅人やお笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也などのモノマネでおなじみ。ラパルフェとしては、漫才の中にモノマネを取り入れるスタイルを得意とし、M-1グランプリではニューヨークのネタを「モノマネ」するという荒業をみせて大きな話題を巻き起こした。M-1グランプリでは準々決勝に進出し、「キングオブコント」でも好成績を挙げ、今後が期待される若手コンビとなっている。
◆蓮舫氏の長男・村田琳。アイドルから俳優へ
そして、最後に紹介するのは、元参院議員の蓮舫氏を母親に持つ俳優・村田琳だ。蓮舫氏の長男である村田は、男性エンターテインメント集団・VOYZ BOYの元メンバー。俳優としては、映画『君たちはまだ長いトンネルの中』やドラマ『ノーサイド・ゲーム』（TBS系）などに出演している。
ここまで、親が有名な政治家の「2世タレント」を3人紹介した。それぞれが、いまのところは政治家を目指していないようだが、いろいろな意味で今後の動向に注目が集まる。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
◆小泉孝太郎に石原良純…「華麗なる政治家一族」
代表的なところでは、俳優として活躍する小泉孝太郎が有名だ。孝太郎は、父が元内閣総理大臣の小泉純一郎氏で、弟は防衛大臣を務める小泉進次郎氏。華麗な政治一家に生まれ育った俳優として知られ、好感度の高さから俳優業だけでなくバラエティ番組でも大人気だ。
また、最近ではTBSの田村真子アナの父親が、大物政治家の田村憲久氏だと判明して話題になっている。そんな中で、今回はまだあまり注目されていない、親が政治家（国会議員）を務めたことがあるタレントを3人紹介したい。
◆日曜劇場にも出演！階猛氏の息子は「超イケメン俳優」
1人目は、中道改革連合・衆議院議員の階猛氏を父に持つ俳優の階晴紀（しな・はるき）だ。晴紀は、お笑い芸人を目指した経歴を持つ異色の俳優で、これまで日曜劇場『下剋上球児』（TBS系）やドラマ『人事の人見』（フジテレビ系）などに出演。スタイルの良いイケメン俳優として知られ、「JJモデルオーディション2025」でファイナリストに選ばれたこともある逸材だ。
最近では、猛氏が注目を集める中で、「息子がイケメン俳優だった」と各メディアに報じられ話題に。また、猛氏のYouTubeチャンネル『しなたけしチャンネル』で公開した動画に晴紀が登場したこともあり、高い注目を集めている。晴紀は、5月に開演する舞台に出演予定で、今後どのような活動を行うのか注目だ。
◆祖父は財務大臣、母は副大臣。ラパルフェ尾身の意外な家系
次に紹介するのは、お笑いコンビ・ラパルフェの尾身智志。尾身は、番組などで、祖父が財務大臣などを歴任した尾身幸次氏、母親が総務副大臣などを務めた尾身朝子氏だと公言している。
超大物政治家の孫・息子となる尾身だが、個人では堺雅人やお笑いコンビ・ニューヨークの嶋佐和也などのモノマネでおなじみ。ラパルフェとしては、漫才の中にモノマネを取り入れるスタイルを得意とし、M-1グランプリではニューヨークのネタを「モノマネ」するという荒業をみせて大きな話題を巻き起こした。M-1グランプリでは準々決勝に進出し、「キングオブコント」でも好成績を挙げ、今後が期待される若手コンビとなっている。
◆蓮舫氏の長男・村田琳。アイドルから俳優へ
そして、最後に紹介するのは、元参院議員の蓮舫氏を母親に持つ俳優・村田琳だ。蓮舫氏の長男である村田は、男性エンターテインメント集団・VOYZ BOYの元メンバー。俳優としては、映画『君たちはまだ長いトンネルの中』やドラマ『ノーサイド・ゲーム』（TBS系）などに出演している。
ここまで、親が有名な政治家の「2世タレント」を3人紹介した。それぞれが、いまのところは政治家を目指していないようだが、いろいろな意味で今後の動向に注目が集まる。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆