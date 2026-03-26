任天堂が2026年5月からNintendo Switch 2向けの自社製ゲームソフトのパッケージ版とダウンロード版の価格を変えると発表しました。まずはアメリカで実施され、パッケージ版の方が割高になる予定です。About Nintendo Switch 2 Game Pricing - News - Nintendo Official Sitehttps://www.nintendo.com/us/whatsnew/about-nintendo-switch-2-game-pricing/Nintendo is going to charge less for digital Switch 2 games | The Vergeh