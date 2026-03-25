パパの手におもちゃを渡す“あげたがり”な赤ちゃんの動画がTikTokで1255万回再生を超え、話題になりました。動画に出てくるのは、生後10カ月の女の子。クシャッと笑う赤ちゃんに「一瞬で癒された、ありがとう！」「微笑んだだけで世界を救えそう…」と、反響が寄せられました。【動画】「どうぞ」の後の笑顔が想像以上！おもちゃを「どうぞ」とあげることがブームという赤ちゃん。テレビを見ながら家族団らんの時間を過ごして