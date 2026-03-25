パパの手におもちゃを渡す“あげたがり”な赤ちゃんの動画がTikTokで1255万回再生を超え、話題になりました。動画に出てくるのは、生後10カ月の女の子。クシャッと笑う赤ちゃんに「一瞬で癒された、ありがとう！」「微笑んだだけで世界を救えそう…」と、反響が寄せられました。



【動画】「どうぞ」の後の笑顔が想像以上！

おもちゃを「どうぞ」とあげることがブームという赤ちゃん。テレビを見ながら家族団らんの時間を過ごしていると、パパの片足をまたぐ状態で立ち上がり、おもちゃを拾いました。パパの手を自分のもとへ引き寄せ、拾ったおもちゃをパパの手のひらに置くと、「あ、どうしたの？くれるの？」とパパ。



ふっくらしたほっぺたやムチムチとしたお手手が何ともかわいらいく映ります。そして、パパにおもちゃを手渡すと、満面の笑みを見せる赤ちゃん……！お顔の中央にしわが寄るほど顔をくしゃっとさせた、全力の笑顔にパパも思わず笑いながら「あぁすみません、恐れ入ります」と敬語で返します。



パンダの柄が付いたパジャマを、両手でギュッとにぎりながら、ニコッと笑う赤ちゃん。「これ使っていいの？」とパパが聞くと、パパの上へとよじ登っていきます。携帯を片手に「来ないで来ないで…近い近い…」と、突然の近距離に戸惑うパパ。赤ちゃんの顔は見切れてしまい、パパの洋服が映ったところで、動画は締めくくられました。



動画を投稿したパパ（@tataz283）に話を聞きました。現在1歳になった赤ちゃんと、8歳と6歳のお姉ちゃんの、三姉妹の子育てをされています。



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「世界中の方から称賛のコメントをいただいて、世界平和に必要なのは赤子の笑顔だったのか！と、海外の方々と盛り上がりました！うれしい限りです」



ーー末っ子ちゃんはどんなお子さんでしょうか？



「私と妻はもちろん、姉ふたりにも溺愛されて育っていますので、超絶わがままのやや子ちゃんです。でも、その分『まっすぐ育っているなぁー』って感じです」



ーー子育てで大切にしていることを教えてください。



「子育てって、やればやるだけ不思議と返ってくるもんだなぁと思っているので、“全力で愛でて楽しく過ごすことが1番！”と、思っているくらいですね！」



赤ちゃんの「どうぞ」と満面の笑み、パパの咄嗟に出た敬語と微笑ましいやり取りに、5000件を超えるコメントが寄せられました。



「よくある赤ちゃんの動画かと思ったら、想像のはるか上の満面の笑みでつられて笑ったwwそして『恐れ入ります』ww」

「赤ちゃんの笑顔には、こっちまで笑顔にさせる魔法がございます」

「おばあちゃんが孫に『これも持っていき！』っていう感じで差し出すの好きwww」

「ご利益ありそうなくらい、まぶしい笑顔♡」

「守りたい…この笑顔」



TikTok（@tataz283）では、元気いっぱいに成長していく三姉妹の、可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）