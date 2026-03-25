●NTTとスカパーJSATが新サービスを発表NTTとスカパーJSATは、2030年までに、人工衛星で観測した地表や気象などのデータを光技術により、高速・大容量で伝送するサービスを開始することを発表した。【こちらも】逆風の中、三菱マテリアル株好調の要因は?両社は2021年5月から連携しており、2022年7月にはそれぞれ50%ずつ出資して、Space Compassを設立した。スカパーJSATホールディングス（HD）は、防衛省向け宇宙・衛星事業