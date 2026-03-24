スバル「新型SUV」世界初公開へ！スバルの米国部門は2026年3月23日、同年4月1日から開催される「ニューヨーク国際オートショー2026」にて新型SUVを世界初公開することを明らかにしました。新型SUVは、「ソルテラ」「トレイルシーカー」「アンチャーテッド」といったスバルのBEV（電気自動車）シリーズに加わる次世代モデルとして登場。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型SUV」です！（30枚）スバル独自の「シンメ