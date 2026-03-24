順調に見えていた関係でも、男性の中でふと「違うかもしれない」と感じる瞬間が訪れるケースも。しかもそれは、日常の中の小さな違和感から始まることが少なくありません。気づかないうちに、気持ちの距離が少しずつ広がっていくこともあります。一緒にいて疲れると感じたとき楽しいはずの時間なのに、どこか気を遣いすぎてしまう。無理をしている感覚が続くと、男性は関係を見直そうとすることがあります。居心地の悪さは、気持ち