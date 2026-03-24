イランの発電所への攻撃を警告していたアメリカのトランプ大統領は、一転してイラン側との対話が合意に至る可能性が非常に高いと主張しました。【映像】米・イスラエルによるイラン攻撃の様子トランプ大統領「彼ら（イラン）は平和を望み、核兵器を持たないことに同意した。実現しなければならない。可能性は非常に高い」トランプ大統領は23日、イラン側と「良い話し合いをしている」としたうえで、イランが核兵器を持たないこ