【注目度 注意】×日本オラクル（4716）3ＱサービスCareful：AIバブルが弾けるとするとオラクルが最大の損害を出すと思われており、その場合の余波は避けられないだろう。 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」