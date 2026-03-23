メンバー全員が兵役を終え、3⽉20⽇に約6年ぶりのオリジナル・フルアルバムとして発売されたBTSのThe 5th Album『ARIRANG』。そのリリースを記念して3⽉21⽇（⼟）、韓国ソウル・光化⾨（クァンファムン）広場⼀帯で開催されたカムバックステージには、約2万2000⼈の観客が無料で招待されたのに加え、Netflixによって世界190か国に⽣中継（単⼀アーティストの公演の&