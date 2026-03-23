ドジャースが２２日（日本時間２３日）、開幕ロースター入りを目指していたキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）を３Ａに降格させ、母国の韓国メディアに大きな波紋が広がっている。第６回ＷＢＣの韓国代表としても出場していたキム・ヘソンはオープン戦への出場が９試合にとどまったが、打率４割７厘（２７打数１１安打）、１本塁打を記録。チームでは二塁のレギュラー候補のエドマンが故障のため出遅れる見込みで、キム・ヘソ