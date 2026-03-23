元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が2026年3月21日、実業家・桑田龍征氏のYouTubeチャンネルに公開された動画に出演し、仮想通貨「SANAE TOKEN（サナエトークン）」をめぐる騒動について言及した。「SANAE TOKEN」は「台本を読みながら知った」「SANAE TOKEN」は、実業家の溝口勇児氏率いるコミュニティ「NoBorder DAO」が2月25日に発行。公式サイトに高市早苗首相のイラストを使用し、溝口氏がYouTube番組「REAL VALUE」内で