こういう嫌な予感って当たるんですよね…。旦那さんは人付き合いが得意なタイプみたいですが、肝心な奥さんの気持ちはわかっていないみたいです。「シンママって大変だよな！手伝ってやろうな！」ってことで、一緒に行動することがどんどん増えていき…!?【まんが】夫の親友は女性でした(ウーマンエキサイト編集部)