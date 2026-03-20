ファッションブランド「CLATHAS(クレイサス)」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションアイテムが2026年も登場！キャンバス素材のトートバッグに、スヌーピーの足跡モチーフやカラフルなストライプをあしらったコレクションが、全国の百貨店・専門店・ECサイトにて発売中。【画像】カラーバリエーション＆大小サイズを見るCLATHAS×PEANUTSコラボ「2wayトートバッグ」。カラーはネイビー、ライトピンク、グレーの全3