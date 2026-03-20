スヌーピーの足跡がさりげなくかわいい！CLATHAS(クレイサス)から大人のためのPEANUTSコラボトートが登場
ファッションブランド「CLATHAS(クレイサス)」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションアイテムが2026年も登場！キャンバス素材のトートバッグに、スヌーピーの足跡モチーフやカラフルなストライプをあしらったコレクションが、全国の百貨店・専門店・ECサイトにて発売中。
【画像】カラーバリエーション＆大小サイズを見る
今回のコレクションでは、キャンバス地のフロントからサイドにかけてスヌーピーを象徴する足跡モチーフを、中央にはハートを抱えたスヌーピーの刺しゅうをさりげなく配置。よく見るとかわいい、けれど主張しすぎない--そんな絶妙なバランスに仕上がっている。
ハンドル部分にはブランドカラーを効かせたストライプが走り、コーディネートのアクセントとしても映える。さらに、CLATHASのブランドアイコンであるカメリアをチャームと背面にしっかり配置し、遊び心の中にもきちんとした上品さを忘れていない。
カラーはグレー、ライトピンク、ネイビーの全3色展開。グレーは落ち着いた色味できれいめスタイルにすっとなじむ万能カラー。ライトピンクはやわらかな色合いが春の装いに華やぎをプラスしてくれる。ネイビーは赤×グリーンのストライプが効いたクラシカルな配色で、カジュアルにもきちんとスタイルにもマッチする。
サイズは大・小の2サイズ展開。大サイズ「2wayトートバッグ(大)」(1万5400円)は肩掛けもできるゆったりとしたサイズ感で、荷物が多くなりがちな通勤やおでかけの日に頼もしい存在。小サイズ「2wayトートバッグ(小)」(1万4300円)は、コンパクトながらも存在感があり、休日のカフェやランチなど身軽に動きたいシーンにぴったりだ。
いずれもショルダーストラップ付きの2way仕様。手持ちできちんと感を出すもよし、ショルダーにして両手をフリーにするもよし。普段使いのほか、ピクニックや旅行などアクティブなシーンでも大活躍してくれそう。
PEANUTSファンはもちろん、毎日のスタイリングにさりげないかわいさを添えたい人もぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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ハンドル部分にはブランドカラーを効かせたストライプが走り、コーディネートのアクセントとしても映える。さらに、CLATHASのブランドアイコンであるカメリアをチャームと背面にしっかり配置し、遊び心の中にもきちんとした上品さを忘れていない。
カラーはグレー、ライトピンク、ネイビーの全3色展開。グレーは落ち着いた色味できれいめスタイルにすっとなじむ万能カラー。ライトピンクはやわらかな色合いが春の装いに華やぎをプラスしてくれる。ネイビーは赤×グリーンのストライプが効いたクラシカルな配色で、カジュアルにもきちんとスタイルにもマッチする。
サイズは大・小の2サイズ展開。大サイズ「2wayトートバッグ(大)」(1万5400円)は肩掛けもできるゆったりとしたサイズ感で、荷物が多くなりがちな通勤やおでかけの日に頼もしい存在。小サイズ「2wayトートバッグ(小)」(1万4300円)は、コンパクトながらも存在感があり、休日のカフェやランチなど身軽に動きたいシーンにぴったりだ。
いずれもショルダーストラップ付きの2way仕様。手持ちできちんと感を出すもよし、ショルダーにして両手をフリーにするもよし。普段使いのほか、ピクニックや旅行などアクティブなシーンでも大活躍してくれそう。
PEANUTSファンはもちろん、毎日のスタイリングにさりげないかわいさを添えたい人もぜひチェックしてみて。
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