【モデルプレス＝2026/03/20】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が3月19日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートを披露し、反響が寄せられている。【写真】ヤンキー恋リア出演ギャル「完璧」美脚全開の姿◆きぃーちゃん、美スタイル際立つショット公開きぃーちゃんは「初韓国の時の撮影データ」とつづり、写真を複数枚投稿。白Tシャツ