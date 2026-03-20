「ラヴ上等」きぃーちゃん（鈴木綺麗）、美脚際立つヒョウ柄タイツ×ミニ丈…衣装ショット一挙公開「完璧スタイル」「憧れ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/20】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が3月19日、自身のInstagramを更新。様々なコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】ヤンキー恋リア出演ギャル「完璧」美脚全開の姿
きぃーちゃんは「初韓国の時の撮影データ」とつづり、写真を複数枚投稿。白Tシャツで首にヒョウ柄のスカーフを巻き、黒いフリルのミニスカート、ヒョウ柄の黒タイツを合わせた姿や、ヒョウ柄の帽子に黒のショートパンツ、黒のニーハイストッキングを合わせた姿、白のオフショルダートップス姿など、いずれもスラリと引き締まった美しいスタイルが際立つショットを披露している。
この投稿は「完璧スタイル」「憧れ」「格好良すぎる」「どの服装も似合ってる」「ずっと推し」「スタイル抜群」「メイクが素敵で憧れ」などと注目を集めている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
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【写真】ヤンキー恋リア出演ギャル「完璧」美脚全開の姿
◆きぃーちゃん、美スタイル際立つショット公開
きぃーちゃんは「初韓国の時の撮影データ」とつづり、写真を複数枚投稿。白Tシャツで首にヒョウ柄のスカーフを巻き、黒いフリルのミニスカート、ヒョウ柄の黒タイツを合わせた姿や、ヒョウ柄の帽子に黒のショートパンツ、黒のニーハイストッキングを合わせた姿、白のオフショルダートップス姿など、いずれもスラリと引き締まった美しいスタイルが際立つショットを披露している。
◆きぃーちゃんの投稿に反響
この投稿は「完璧スタイル」「憧れ」「格好良すぎる」「どの服装も似合ってる」「ずっと推し」「スタイル抜群」「メイクが素敵で憧れ」などと注目を集めている。
鈴木は、雑誌「egg（エッグ）」（エイチジェイ）の専属モデルとして活躍し、「TGC teen」などのファッションショーに多数出演。モデルとしての活動に加えて「踊る！さんま御殿！！」（日本テレビ系）や「マツコの知らない世界」（TBS系）に出演するなど、活動の幅を広げてきた。現在は高校のメイク講師として、生徒にメイクの基礎などを指導している。
◆Netflixヤンキー恋リア「ラヴ上等」
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。（modelpress編集部）
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