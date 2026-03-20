恋愛感情を抱くと、大切な友人を傷つけることにも抵抗を覚えなくなる――。『親友は、私の名前で不倫中』では、不倫に溺れる中で見えてしまった親友の一面がひとつの悲劇として描かれている。女同士の友情が壊れる瞬間の虚しさについて、著者のエェコ(@nakiri_aik)さんの考えを聞いた。【漫画】本編を読むi-002■親友の名前をかたり、欲望を満たす親友の罪これまで大きな悪意に触れることなく、純粋に生きてきた大学生の正子。そん