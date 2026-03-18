「CipiCipi（シピシピ）」が、光を仕込むツヤ肌下地「シピシピ フィルムモイストベース」を2026年3月30日（月）より全国発売する。■ツヤ・毛穴カバー・崩れにくさを叶える新ベースメイク新登場の「シピシピ フィルムモイストベース」は、保湿感のあるテクスチャー・毛穴カバー力・崩れにくさを兼ね備えたベースメイクアイテム。開発には2年以上の期間をかけ、ブランドプロデューサーのこだわりを詰め込んだ自信作となる。みずみず