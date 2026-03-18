厩務員とみられる人物が仔馬に暴力的な行為を振るう動画がSNS上で拡散して波紋を広げている問題で、「酷すぎる」「虐待です」といった批判が殺到していた北海道の牧場が2026年3月17日、この動画を配信していたとされるユーチューブチャンネル「仔馬カメラ」のXアカウントを通じて、「深くお詫び申し上げます」と謝罪した。「多大なご迷惑とご心配をおかけしました」SNS上で拡散した動画では、厩務員とみられる人物が「コラ！ふざけ