ベルギー発のイヤーウェアブランド「Loop（ループ）」は、昨年に引き続き、アメリカ・カリフォルニア州で開催される世界最大級の音楽フェス「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2026」（以下、コーチェラ 2026）の公式パートナーに就任したことを発表。このパートナーシップを記念し、昨年グローバルで完売を記録した限定モデル「Loop x Coachella Experience」とコネクターコード「Loop x Coache