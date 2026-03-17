【モデルプレス＝2026/03/17】M!LKの佐野勇斗が3月17日までに、自身のInstagramを更新。パーマ風のヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】爆裂バズリ中27歳アイドル「雰囲気変わる」ファン歓喜のパーマ風ヘア◆佐野勇斗、パーマ風アレンジで雰囲気一変佐野は「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」とコメント。全体に動きを出したパーマ風のアレンジヘアを披露した。また、ファンからの反響を受け「コメント