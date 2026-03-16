成城石井は、2026年3月6日に、セントラルキッチン操業30周年を記念した「愛されグルメ大賞」の結果を発表。4月2日まで、受賞商品を中心とした記念フェアを全国の店舗で開催しています。これ本当においしいのよ...！●成城石井「愛されグルメ大賞」とは？成城石井が、セントラルキッチン操業30周年を記念して開催した人気企画「愛されグルメ大賞」。自家製惣菜やパン、デザートなど49品を対象にお客様投票を実施し、投票総数2651票