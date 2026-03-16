スターバックス コーヒー ジャパンは3月18日、「My フルーツ フラペチーノ 完熟白桃」(Tallサイズのみ 持ち帰り776円、店内利用790円)を発売する。「My フルーツ フラペチーノ 完熟白桃」(Tallサイズのみ 持ち帰り776円、店内利用790円)My フルーツ フラペチーノは、"フルーツで遊びつくす"をコンセプトに、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツを自分好みにあわせて選べるカスタマ