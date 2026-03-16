マイアミの悲劇だ。２度目の連覇を目指した侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）のベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に５―８で敗れ、ＷＢＣを史上最速となる準々決勝敗退という形で大会を去ることに。大谷翔平（３１＝ドジャース）を筆頭に、８人のメジャーリーガーを揃えて臨んだ「最強軍団」はなぜあっけなく姿を消したのか？検証テーマは「大谷という巨大すぎる恒星が及ぼす作用と反作用」。唯一無二のユニコーンの存在