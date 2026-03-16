ジャズ界のレジェンド渡辺貞夫が17日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】黒柳徹子と丁々発止の渡辺貞夫、お肌つやつや92歳と93歳には見えない若々しさ デビューして75年。92歳の黒柳より半年ほど年上の93歳で、今も現役で演奏活動を精力的に続けている。父は琵琶奏者で常に家には音楽があふれていたが、戦争中は軍歌ばかりで音楽が嫌いになった時期も。しかし戦後アメ