インナーウェアブランドセシールから、新作ブラ「バストが上がって見えるブラ(超ソフトワイヤー入り・フルカップ)」が登場しました。2026年2月27日より販売開始され、バストラインの変化を感じ始めた方や、ワイヤーブラの安定感を求める方におすすめのアイテムです。美しいバストラインと快適なつけ心地を両立した設計で、毎日のインナーとしてはもちろん、仕事やお出かけなど気分を上げたい日にも