セシールのブラ新作♡バストが上がって見える快適ワイヤーブラ登場

インナーウェアブランドセシールから、新作ブラ「バストが上がって見えるブラ(超ソフトワイヤー入り・フルカップ)」が登場しました。2026年2月27日より販売開始され、バストラインの変化を感じ始めた方や、ワイヤーブラの安定感を求める方におすすめのアイテムです。美しいバストラインと快適なつけ心地を両立した設計で、毎日のインナーとしてはもちろん、仕事やお出かけなど気分を上げたい日にも活躍してくれます♡

バストが上がって見える美シルエット



バストが上がって見えるブラ(超ソフトワイヤー入り・フルカップ)



価格：3,289円（税込）～

年齢とともに気になりやすいバストの下がりや上胸のボリューム不足を、トップ位置を高めに設計したモールドカップでサポート。

カップの厚さをサイズごとに調整することで、不自然なボリュームを出さず、自然でふっくらとした上胸ラインを作ります。

バストの位置が整うことで、全体のスタイルもすっきり見えるのが魅力です。

サイズ：A75・A80・B70・B75・B80・B85C70・C75・C80・C85・D70・D75（カラー：モカベージュ／ミスティブルー）

サラリシアーシリーズのパンツ登場♡薄くて軽いのに小尻メイク叶う補整インナー

超ソフトワイヤーで快適な着け心地



ワイヤーブラの安定感はそのままに、毎日使いやすい快適さにもこだわっています。

やわらかな超ソフトワイヤー（Ｂ８５・Ｃ８０・Ｃ８５・Ｄ７５はソフトワイヤー）を採用することで、窮屈感を軽減。

脇高設計のサイドベルトには薄手のパワーネットを使用し、軽やかでフィット感のある着け心地を実現しました。

さらに上辺はゴムのない折り返し仕様になっており、くい込みにくくすっきりとした見た目に。ワイヤー派の方でも毎日無理なく使えるブラジャーです。

毎日きれいを支えるセシールのブラ



ワイヤーブラならではの安定感を大切にしながら、今の時代に合ったラクなつけ心地を実現したセシールの新作ブラ。

バストの位置が整うことで、自然と姿勢まで美しく見えるのも嬉しいポイントです。

毎日使いやすい快適さと美しいシルエットを両立した一枚は、インナー選びにこだわりたい女性にぴったり♡気分を上げたい日や、少し自信を持ちたい日にもぜひ取り入れてみてください。