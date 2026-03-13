麻雀の酸いも甘いも知り尽くしたこの男、やはり頼りになる。渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が3月12日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板し、見事に白星。いよいよ終盤戦の今期、ボーダー争いを演じているチームに大きなポイントを持ち帰った。【映像】多井隆晴、超ひりつくオーラスの逆転劇終盤戦らしく重たい試合となった。当試合は起家から赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、