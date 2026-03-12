¡Ö¥Ü¥Ã¥¿¡¼¡ÊBOTTER¡Ë¡×¤Î¥ë¥·¥§¥ß¡¼¡¦¥Ü¥Ã¥¿¡¼¡ÊRushemy Botter¡Ë¤È¥ê¥¸¡¼¡¦¥Ø¥ì¥Ö¥é¡¼¡ÊLisi Herrebrugh¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊG-Star¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¾å°Ì¥é¥¤¥ó¡ÖRAW RESEARCH¡×¤òºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢3·î19Æü¤«¤éG-STAR RAW STORE¿·½ÉÅ¹¤È¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹Å¹¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¡ÖRAW RESEARCH¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À­¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼ÒÆâ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¸¦µæ