¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎºÇ¾å°Ì¥é¥¤¥ó¤òºÆ»ÏÆ°¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤ò¸½ÂåÅª¤Ê¥â¡¼¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÊ¸Ì®¤ÇºÆ²ò¼á
¡¡¡ÖRAW RESEARCH¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÃµµá¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼ÒÆâ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¸¦µæ½ê¡ÖG-STAR ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ü¡×¤«¤é2016Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î½ã¿è¤Ê¹¥´ñ¿´¤äÁÏÂ¤À¤È¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬»ý¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸½¼Â²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì»þÅª¤ÊµÙÌ²´ü´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯½Õ²Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎDNA¤Ç¤¢¤ë¡Ö½Å¸ü¤ÇÂàÇÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¡¢·¿ÇË¤ê¤Ê¹½ÃÛÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥â¡¼¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÎÊ¸Ì®¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¡£¥É¥ì¥¹¥·¥ã¥Ä¤ò¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤Ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¤·¤¿¡ÖREVERSIBLE BOMBER¡×¤ä¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ð¥¤¥«¡¼¥Ç¥Ë¥à¡ÖELWOOD¡×¤ò¥Ð¥®¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡Ö5620 BIKER BAGGY¡×¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥«¥â¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥å¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÛ¤·¤¿¡ÖREVERSIBLE BOMBER¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤¦¥Æ¡¼¥é¥ê¥ó¥°¤ÎÍ×ÁÇ¤È¡ÖELWOOD¡×¤Î¥Ñ¥Í¥ë¹½Â¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖBIKER KICK JACKET¡×¤Ê¤ÉÁ´24·¿¤ò¡¢ÎÐ¤¬¤«¤Ã¤¿¥À¡¼¥¯¤Ê¿§Ä´¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ç¥Ë¥à¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥¥ã¥¹¥È¡×¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï6Ëü6000¡Á19Ëü8000±ß¡£
◾️¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢