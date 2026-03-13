人気ラーメン店が、同じ敷地内にある複数の店でシェアしている駐車場。そこで、外国人が経営する別の店の関係者などが繰り返す迷惑駐車に困っているという。イット！は、迷惑駐車を繰り返している店のオーナーを直撃した。「止める場所なければここに止める」と捨て台詞ニンニクやパセリなどが練り込まれたバターが載ったラーメン。茨城・つくば市で人気の店だが、繰り返される迷惑行為に困っているという。七福軒・青木良夫店主：